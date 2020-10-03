Букмекери назвали підсумкове місце "Шахтаря" в Лізі чемпіонів 20/21

Донецький "Шахтар" за підсумками виступів у груповому етапі Ліги чемпіонів займе четверте місце і завершить виступ в єврокубках в сезоні 2020/2021.

Такий прогноз зробили букмекери, підрахувавши шанси "гірників" в групі B з іспанським "Реал Мадридом", італійським "Інтером" і німецькою "Борусією" з Менхенгладбаха.

Спортивні аналітики вважають "Реал" абсолютним фаворитом квартету (1,61). Менше шансів посісти перше місце у "Інтера" (3,25). На третьому місці розташувалися німці з коефіцієнтом (8,00). Показники "Шахтаря" складають 13,00.

Цікаво, що поставити на те, що чемпіон України виграє Лігу чемпіонів і завоює трофей, можна поставити з коефіцієнтом 201,00. Це 20-й показник серед усіх учасників турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше букмекери оцінили шанси "Динамо" в Лізі чемпіонів. Столичний клуб повинен зайняти третє місце в групі G Ліги чемпіонів і продовжити боротьбу в Лізі Європи.