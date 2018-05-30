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Букмекери назвали переможця ЧС-2018 в Росії

1.5тЧитати новину російською

Збірні Бразилії та Німеччини мають найбільш високі шанси виграти чемпіонат світу з футболу-2018. Авторитетна букмекерська контора William Hill опублікувала оновлені котирування на переможця мундіалю, який пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.

Коефіцієнти на перемогу в фіналі світової першості у обох команд рівні і становить 5.50. Третіми йдуть французи. Ставки на перемогу "галльських півнів" приймаються з показником 6.50.

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Вболівальники команди Іспанії в разі успіху своєї команди зможу з кожних умовних 100 грн. заробити чистими 600 гривень.

Раніше повідомлялося, що британські фанати мають намір влаштувати пекло російським уболівальникам наЧМ-2018. За словами представника англійської угруповання футбольних хуліганів Smoggies Elite, це буде не менше, ніж війна.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
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