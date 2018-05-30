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Буффон підписав контракт з новим клубом: названа зарплата

3.4тЧитати новину російською

Легендарний екс-голкіпер "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон продовжить кар'єру у французькому ПСЖ.

40-річний голкіпер збірної Італії підпише 2-річний контракт і буде отримувати 8 млн євро за сезон, передає Corriere dello Sport. У ПСЖ Буффон перейде на правах вільного агента.

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Нагадаємо, що 19 березня Джанлуїджі Буффон офіційно попрощався з туринської командою в матчі проти "Верони" (2:1). Для Буффона це був 640-й матч в серії А. Більше нього ігор провів тільки легендарний захисник "Мілана" Паоло Мальдіні - 647.

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Тема
Трансфери
Особа
Джанлуїджі Буффон
Місце
Франція
Об'єкт
ПСЖ
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