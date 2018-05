Буффон підписав контракт з новим клубом: названа зарплата

Легендарний екс-голкіпер "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон продовжить кар'єру у французькому ПСЖ.

40-річний голкіпер збірної Італії підпише 2-річний контракт і буде отримувати 8 млн євро за сезон, передає Corriere dello Sport. У ПСЖ Буффон перейде на правах вільного агента.

BREAKING: Gianluigi Buffon will sign a contract with PSG - the announcement will be made soon. He'll be on € 8m-per-season and pens a two-year deal [CdS] pic.twitter.com/Cpy3nn3vh3