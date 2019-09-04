"Будуть великі проблеми в збірній": Шевченко попередив Коноплянку

Відомий журналіст телеканалу "2 + 2" Ігор Циганик розповів про розмову головного тренера збірної України Андрія Шевченка з новачком "Шахтаря" Євгеном Коноплянкою.

"У Коноплянки була розмова з тренером збірної України Андрієм Шевченком про його перспективи. Шевченко говорив: "Женя, ти не будеш грати - у тебе будуть великі проблеми і в збірній в тому числі". У збірній немає можливості готувати футболістів до матчів. У збірній є шанс підготувати за 3-4 дні тільки тих футболістів, які вже готові в своїх клубах. І Коноплянка розумів, що якщо він залишиться в "Шальке" або перейде в клуб, де не буде ігрової практики, можна втратити місце в основі збірної України. Я думаю це стало однією з причин того, що він перейшов в донецький "Шахтар", - повідомив Циганик в ефірі свого Youtube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 вересня 29-річний Коноплянка підписав з "Шахтарем" трирічний контракт, заявивши, що ні з ким не радився з цього приводу.

Пізніше Євген дав свій перший коментар після переходу в донецьку команду.

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