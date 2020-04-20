"Будуть боятися": в "Шахтарі" зробили невтішний прогноз про матчі з глядачами

Михайло Морозов Футбол 09:40, 20.04.2020

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін вважає, що вболівальники повернуться на трибуни не раніше, ніж через рік.

"Фанати почнуть відвідувати стадіони в кращому випадку через рік. Навіть якщо оголосять, що ситуація нормалізувалася і проблема вирішена, люди просто боятимуться. Це буде фактор, який буде змушувати ще довгий час перебувати поза такими масовими заходами", – цитує слова Палкіна видання Sport.bigmir.net.

Сергій Палкін
Телеканал Футбол

Він також зазначив, що український футбол гарантовано зіткнеться з проблемами через коронавірус, і висловився про формат УПЛ.

"Цього не уникнути, 100% проблеми будуть. Важко давати прогнози, наскільки серйозними будуть наслідки, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Нам треба буде скорегувати структуру чемпіонату України. Планували переходити на 14 клубів, але вважаю це абсолютно провальною ідеєю. Потрібно, щоб залишилося 12. Дай Бог, щоб ще нинішній формат зберігся у нормальному вигляді", – додав гендиректор "гірників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Палкін заявив, що пандемія сильно вдарила по доходах "Шахтаря", зажадавши рішучих дій від ФІФА.

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