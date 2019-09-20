"Буду наполягати": футболіст "Шахтаря" здивував словами про українську мову

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Тарас Степаненко зізнався, що його діти не розуміють українську мову. Втім, футболіст запевняє, що буде наполягати на вивченні ними мови.
Тарас Степаненко з сім'єю
"Сегодня"
"Був у кінотеатрі на мультфільмі "Король Лев" і перекладав дітям з української на російську. У нас російськомовна родина, тому сказав дружині, щоб всі репетитори, які до нас приходять, розмовляли з дітьми українською", - сказав Степаненко в шоу на Youtube "Отдушівдушу".
Він зізнався, що сам в дитинстві не зростав в україномовному середовищі.
"Мене виховували в російськомовній родині, школі, університеті, тому так склалося. Розумію українську і можу спілкуватися. А діти не розуміють. Наближається час школи, тому буду наполягати, щоб вони читали і розмовляли українською", - розповів футболіст "Шахтаря".
Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильські футболісти з клубу УПЛ похвалилися знанням української мови.
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