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20 вересня • оновлено в 17:35
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"Буду наполягати": футболіст "Шахтаря" здивував словами про українську мову

3.4т Читати матеріал російською

Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Тарас Степаненко зізнався, що його діти не розуміють українську мову. Втім, футболіст запевняє, що буде наполягати на вивченні ними мови.

Тарас Степаненко з сім'єю

Тарас Степаненко з сім'єю

"Сегодня"

"Був у кінотеатрі на мультфільмі "Король Лев" і перекладав дітям з української на російську. У нас російськомовна родина, тому сказав дружині, щоб всі репетитори, які до нас приходять, розмовляли з дітьми українською", - сказав Степаненко в шоу на Youtube "Отдушівдушу".

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Він зізнався, що сам в дитинстві не зростав в україномовному середовищі.

"Мене виховували в російськомовній родині, школі, університеті, тому так склалося. Розумію українську і можу спілкуватися. А діти не розуміють. Наближається час школи, тому буду наполягати, щоб вони читали і розмовляли українською", - розповів футболіст "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильські футболісти з клубу УПЛ похвалилися знанням української мови.

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Особа
Тарас Степаненко
Місце
Україна
Тег
ФК Шахтар
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Король Лев на украинском - это анекдот такой?
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