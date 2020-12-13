Будинок легендарного Паоло Россі пограбували під час його похорону

Будинок легенди італійського футболу і володаря Золотого-1982 Паоло Россі пограбували під час його похорону. Як повідомляє Football Italia, банда винесла гроші та годинник фірми Rolex.

За версією поліції, злодії потрапили в будинок, зламавши вікно на кухні, після чого почали обшукувати кімнати. Злочинці діяли без поспіху, так як сигналізація і камери зовнішнього спостереження були відключені.

Ні футбольні трофеї, ні медалі Россі не постраждали. Про точний збиток буде відомо в найближчі дні.

"У мене навіть немає сил говорити. Смерті Паоло було недостатньо, стресу від цих виснажливих днів було недостатньо, болю для всіх нас було недостатньо, щоб тепер випробувати таке потрясіння", – сказала вдова Россі Федерика Каппеллетти.

Слідчі не виключають, що злодії могли довгий час стежити за будинком, перш ніж піти на пограбування.

"Більш боягузливого і огидного вчинку, ніж цей, неможливо уявити. Поліція робить все, щоб знайти винних. Висловлюю свою всіляку підтримку сім'ї Паоло Россі", – написав в Twitter мер Флоренції Даріо Нарделлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Россі, помер 10 грудня у віці 64 років. На клубному рівні Россі успішно виступав за "Виченцу" і ряд інших італійських команд, включаючи "Ювентус" і "Мілан". Після закінчення кар'єри в кінці 1980-х Паоло працював експертом на телеканалах Sky, Rai і Mediaset.