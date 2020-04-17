"Будемо рухати": Алієв зробив гучну заяву

Ексфутболіст київського "Динамо" Олександр Алієв заявив, що готовий стати президентом української Прем'єр-ліги (УПЛ) та Української асоціації футболу (колишня ФФУ).

"Якщо стану президентом УПЛ, то буде порядок. Приберу всіх, хто там є, і кого там немає. Звільню всіх. Поставлю нових молодих людей, які будуть працювати і переживати за український футбол, починаючи від аматорів і закінчуючи професіоналами. "Старі" не засиділися, вони вже дуже багато вкрали. Готовий навіть президентом УАФ бути. Павелко? Нічого. Будемо якось рухати", – цитує слова Алієва інформагентство Footboom.

Олександр Алієв @ aliev_sasha88

Він також зазначив, що все-таки залучив би декілька знаючих людей, які допомогли б йому та його команді "рухатися в правильному напрямку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Алієв відповів згодою на питання про можливу роботу головним тренером в київському "Динамо" і розповів, як би вчинив із президентом команди Ігорем Суркісом.