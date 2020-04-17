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17 квітня • оновлено в 10:50
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"Будемо рухати": Алієв зробив гучну заяву

3.3т
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Ексфутболіст київського "Динамо" Олександр Алієв заявив, що готовий стати президентом української Прем'єр-ліги (УПЛ) та Української асоціації футболу (колишня ФФУ).

"Якщо стану президентом УПЛ, то буде порядок. Приберу всіх, хто там є, і кого там немає. Звільню всіх. Поставлю нових молодих людей, які будуть працювати і переживати за український футбол, починаючи від аматорів і закінчуючи професіоналами. "Старі" не засиділися, вони вже дуже багато вкрали. Готовий навіть президентом УАФ бути. Павелко? Нічого. Будемо якось рухати", – цитує слова Алієва інформагентство Footboom.

Олександр Алієв

Олександр Алієв

@ aliev_sasha88

Він також зазначив, що все-таки залучив би декілька знаючих людей, які допомогли б йому та його команді "рухатися в правильному напрямку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Алієв відповів згодою на питання про можливу роботу головним тренером в київському "Динамо" і розповів, як би вчинив із президентом команди Ігорем Суркісом.

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Прем'єр-ліга України ФФУ
Особа
Олександр Алієв
Тег
ФК Динамо Київ
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Kosiakov Vasiliy
Kosiakov Vasiliy
Скільки можна рекламувати цього дебіла?
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