"Буде шукати новий виклик": в "Шальке" "поставили хрест" на Коноплянці

Генеральний директор "Шальке" Йохен Шнайдер підтвердив інформацію, що команда бльше не розраховує на допомогу українця Євгена Коноплянки.
"Набіль Бенталєб, який в даний час знаходиться на реабілітації, переорієнтовується. Як і Коноплянка, він теж буде шукати новий виклик", - цитує Шнайдера прес-служба гельзенкірхенців.
#Schneider : Auch @ nabilbentaleb42, der sich gerade noch in der Reha befindet, wird sich neu orientieren. Genauso wie @ kono10official, auch er wird sich eine neue Herausforderung suchen. # S04 # S04PK- FC Schalke 04 (@ s04) 27 червня 2019 р
Раніше ЗМІ повідомили про те, що Євген може перейти в "Фенербахче". У той же час, як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер турецького клубу Ерсун Янал не зацікавлений в послугах Коноплянки, так як вважає, що українець істотно втратив в ігровому плані за останній сезон.
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