"Буде шукати новий виклик": в "Шальке" "поставили хрест" на Коноплянці

Генеральний директор "Шальке" Йохен Шнайдер підтвердив інформацію, що команда бльше не розраховує на допомогу українця Євгена Коноплянки.

"Набіль Бенталєб, який в даний час знаходиться на реабілітації, переорієнтовується. Як і Коноплянка, він теж буде шукати новий виклик", - цитує Шнайдера прес-служба гельзенкірхенців.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що Євген може перейти в "Фенербахче". У той же час, як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер турецького клубу Ерсун Янал не зацікавлений в послугах Коноплянки, так як вважає, що українець істотно втратив в ігровому плані за останній сезон.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!