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"Буде шукати новий виклик": в "Шальке" "поставили хрест" на Коноплянці

"Буде шукати новий виклик": в "Шальке" "поставили хрест" на Коноплянці
Генеральний директор гельзенкірхенців зробив заяву
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Генеральний директор "Шальке" Йохен Шнайдер підтвердив інформацію, що команда бльше не розраховує на допомогу українця Євгена Коноплянки.

"Набіль Бенталєб, який в даний час знаходиться на реабілітації, переорієнтовується. Як і Коноплянка, він теж буде шукати новий виклик", - цитує Шнайдера прес-служба гельзенкірхенців.

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Раніше ЗМІ повідомили про те, що Євген може перейти в "Фенербахче". У той же час, як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер турецького клубу Ерсун Янал не зацікавлений в послугах Коноплянки, так як вважає, що українець істотно втратив в ігровому плані за останній сезон.

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Тема
Трансфери
Особа
Євген Коноплянка
Місце
Німеччина
Тег
ФК Шальке
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