Буде результат – будуть вболівальники аплодувати і команді, і головному тренеру, – Суркіс

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що запрошуючи Луческу на пост головного тренера київського клубу, він керувався виключно думками про кінцеву мету.

За словами Ігоря Михайловича, в футболі головне – результат, його не можна порівнювати з бюджетом, який розподіляється на різні галузі.

"Там завжди будуть незадоволені: один отримує більше, інший отримує менше. Буде результат – будуть аплодувати вболівальники. Вони будуть аплодувати і команді, і головному тренеру. Мені оплески не потрібні. Я буду задоволений і радіти тому, що команда київське "Динамо" вийшло на якісно новий рівень. Луческу прийняв клуб в непростий час: коронавірус, фінансова складова у нас значно гірше, ніж у донецького "Шахтаря" і "Зеніта", – сказав Суркіс в ефірі програми "Мага" на телеканалі "112 Україна".

Суркіс вдячний румунові, що він прийняв цей виклик.

"Він бачить цю молодь. Бачить, що вона талановита. Їй потрібно дати стимул і вкласти в голову, що треба бути переможцями. Я впевнений, що у нього це повинно вийти", – зазначив Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Суркіс відповів на претензії ультрас. Фанати влаштували акції протесту під клубом, незадоволені призначенням екстренера "Шахтаря" Мірчі Луческу.