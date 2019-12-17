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17 грудня • оновлено в 12:52
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"Буде приємніше": Коноплянку не засмутив виліт "Шахтаря" з Ліги чемпіонів

1.1т
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Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка вважає, що виліт його команди з Ліги чемпіонів не є катастрофою.

"Відпустили цю поразку. Можливо, воно й на краще, розумієте. Можливо, ми не були готові до матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Можливо, буде правильніше, якщо ми дійдемо до півфіналу Ліги Європи. Це буде приємніше, ніж вилетіти в 1/8 ", – заявив Коноплянка в інтерв'ю програмі "Профутбол".

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

Дзеркало тижня

Він також заявив, що необхідно "позитивно дивитися на речі і намагатися якомога краще виступити в Лізі Європи", додавши, що першу частину сезону у виконанні "гірників" можна занести в актив команді.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 16 грудня, "Шахтар" дізнався суперника по 1/16 Ліги Європи.

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Теми
Ліга Європи Ліга чемпіонів
Особа
Євген Коноплянка
Тег
ФК Шахтар
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