"Ні за які гроші": екстренер "Зорі" навідріз відмовився від роботи в Росії

Новий наставник солігорського "Шахтаря" Юрій Вернидуб заявив, що ні за яких обставин не стане працювати в Росії.

"Давайте я відразу відповім, щоб більше з цією темою до мене не зверталися. Білорусь для мене – так. Будь-яка пострадянська країна – так. Крім Росії. А в Росію не поїду ніколи. І ні за які гроші. Хоча варіанти були, і багато – не боюся про це говорити. На щастя, гроші не найважливіше в моєму житті", – сказав Вернидуб в інтерв'ю агентству Прессбол.

Юрій Вернидуб Football.ua

Нагадаємо, що український фахівець протягом дев'яти з половиною років працював у луганській "Зорі", з якою двічі виходив у груповий турнір Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозний російський коментатор висловив думку про можливу зустріч України та Росії на Євро-2020.

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