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22 листопада • оновлено в 21:31
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"Ні за які гроші": екстренер "Зорі" навідріз відмовився від роботи в Росії

2.3т
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Новий наставник солігорського "Шахтаря" Юрій Вернидуб заявив, що ні за яких обставин не стане працювати в Росії.

"Давайте я відразу відповім, щоб більше з цією темою до мене не зверталися. Білорусь для мене – так. Будь-яка пострадянська країна – так. Крім Росії. А в Росію не поїду ніколи. І ні за які гроші. Хоча варіанти були, і багато – не боюся про це говорити. На щастя, гроші не найважливіше в моєму житті", – сказав Вернидуб в інтерв'ю агентству Прессбол.

Юрій Вернидуб

Юрій Вернидуб

Football.ua

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Нагадаємо, що український фахівець протягом дев'яти з половиною років працював у луганській "Зорі", з якою двічі виходив у груповий турнір Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозний російський коментатор висловив думку про можливу зустріч України та Росії на Євро-2020.

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Особа
Юрій Вернидуб
Місце
Білорусь Солігорськ
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Кор Павел
Кор Павел
Так его звали помощником главного тренера
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