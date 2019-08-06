"Брюгге" - "Динамо": відеоогляд матчу

Київське "Динамо" не змогло вивезти перемогу з гостьового матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Зустріч в Бельгії проти "Брюгге" завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів.

Віце-чемпіони України більшу частину часу провели в захисті, а на 37-й хвилині Караваєв привіз пенальті. Новачок столичного клубу у себе в штрафний збив Ванакена, після чого сам постраждалий точно реалізував удар з точки.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відеоогляд цієї гри.

Відзначимо. що в разі успіху в двоматчевому протистоянні з бельгійцями, в раунді плей-офф кияни зіграють з переможцем пари "Базель" (Швейцарія) – ЛАСК (Австрія).

3 серпня кияни здобули впевнену гостьову перемогу над ФК "Львовом" у 2-му турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі. Зустріч на "Арені Львів" завершилась з рахунком 0:3.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!