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"Брюгге" - "Динамо": відеоогляд матчу

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Київське "Динамо" не змогло вивезти перемогу з гостьового матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Зустріч в Бельгії проти "Брюгге" завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів.

Віце-чемпіони України більшу частину часу провели в захисті, а на 37-й хвилині Караваєв привіз пенальті. Новачок столичного клубу у себе в штрафний збив Ванакена, після чого сам постраждалий точно реалізував удар з точки.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відеоогляд цієї гри.

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Відзначимо. що в разі успіху в двоматчевому протистоянні з бельгійцями, в раунді плей-офф кияни зіграють з переможцем пари "Базель" (Швейцарія) – ЛАСК (Австрія).

3 серпня кияни здобули впевнену гостьову перемогу над ФК "Львовом" у 2-му турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі. Зустріч на "Арені Львів" завершилась з рахунком 0:3.

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Теми
Ліга чемпіонів Динамо – Брюгге
Місце
Бельгія Брюгге
Теги
ФК Динамо Київ ФК Брюгге
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