Брюгге - Динамо: онлайн відео голів

Київське "Динамо" в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів грає в Бельгії з місцевим "Брюгге".

У кінцівці першого тайму Ванакен в своїй штрафній збив Караваєв. Арбітр без сумніву поставив пенальті, який сам же потерпілий і реалізував

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відео голу.

Брюгге Бельгія – Динамо Україна 1:0

Гол: 1:0 – 37, пенальті Ванакен.

Брюгге – Міньоле, Соболь, Делі, Мітровіч, Ванакен, Мата, Рітс, Вормер, Бонавентуре (Схрейверс, 63), Тау, Окереке.

Динамо – Бойко, Бурда, Кадар, Кендзьора, Миколенко, Караваєв (Циганков, 46), Вербич (де Пена, 64), Буяльський, Гармаш, Сидорчук, Бесєдін (Родрігеш, 46).

Попередження: Делі (20), Бонавентуре (39), Гармаш (41), Кендзьора (44), Родрігеш (68).

Відзначимо. що в разі успіху в двоматчевому протистоянні з бельгійцями, в раунді плей-офф кияни зіграють з переможцем пари "Базель" (Швейцарія) – ЛАСК (Австрія).

3 серпня кияни здобули впевнену гостьову перемогу над ФК "Львовом" у 2-му турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі. Зустріч на "Арені Львів" завершилась з рахунком 0:3.

Крім того, напередодні столична команда зробила гучний трансфер, підписавши гравця збірної Люксембургу.

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