Брюгге – Динамо: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" у вівторок, 6 серпня, почне свої виступи у новому розіграші найпрестижнішого європейського клубного турніра – Лізі чемпіонів.

У першому матчів третього кваліфікаційного раунді підопічні Олександра Хацкевича зіграють на виїзді з бельгійським "Брюгге". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матч Брюгге – Динамо. Початок гри – о 21:30 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ БРЮГГЕ – ДИНАМО

Підтримати віце-чемпіонів України можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі 2+2.

ФК "Динамо" Київ

Крім того, гру покаже онлайн портал ТСН "Проспорт".

ПРОГНОЗ НА БРЮГГЕ – ДИНАМО

Фаворитом першого україно-бельгійського протистояння вважаються господарі поля. Ставки на перемогу "Брюгге" приймаються з коефіцієнтом 1,94.

Нічия оцінюється котируванням 3,45. А показники на успіх колективу Олександра Хацкевича досягають рівня 4,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати поєдинок на стадіоні "Ян Брейдель" буде іспанська бригада арбітрів на чолі з Хав'єром Естрадою Фернандесом.

Допомагати йому будуть лайнсмени Роберто Алонсо Фернандес і Теодоро Сабріно Маган, а роль четвертого реиері виконає Пабло Гонсалес Фуертес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олександр Хацкевич, головний тренер "Динамо":

– Ми розуміємо, що на нас чекають поєдинки з дуже швидкою командою, яка діє в агресивній манері. У "Брюгге" змінився головний тренер. З попереднім наставником ця команда грала за схемою 4-3-3, яку використовують багато команд Бельгії та Нідерландів. Як буде будуватися гра "Брюгге" за новоого тренера, побачимо, але я не думаю, що відбудуться якісь серйозні зміни.

Філіп Клеман

Філіп Клеман, головний тренер "Брюгге":

– Ми подивилися декілька матчів "Динамо". У киян багато молодих талантів в складі, у всіх лініях їх гравці показують футбол високого рівня. Обіграти їх буде непросто, нам потрібно продемонструвати свої найкращі якості проти українців.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Брюгге": Хорват – Мата, Мітровіч, Делі, Соболь – Ванакен – Вормер, Рітс, Денніс – Тау, Бонавентуре

"Динамо": Бойко – Караваєв, Кендзьора, Бурда, Миколенко - Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Вербич – Бесєдін

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" отримало несподіваний бонус перед стартом в Лізі чемпіонів.

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