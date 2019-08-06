Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Брюгге – Динамо: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

358 Читати матеріал російською

Київське "Динамо" у вівторок, 6 серпня, почне свої виступи у новому розіграші найпрестижнішого європейського клубного турніра – Лізі чемпіонів.

У першому матчів третього кваліфікаційного раунді підопічні Олександра Хацкевича зіграють на виїзді з бельгійським "Брюгге". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матч Брюгге – Динамо. Початок гри – о 21:30 за київським часом.

Новини
Суперник "Динамо" в Лізі чемпіонів підписав футболіста, який став посміховиськом у Європі

ДЕ ДИВИТИСЯ БРЮГГЕ – ДИНАМО

Підтримати віце-чемпіонів України можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі 2+2.

ФК "Динамо" Київ

ФК "Динамо" Київ

Крім того, гру покаже онлайн портал ТСН "Проспорт".

ПРОГНОЗ НА БРЮГГЕ – ДИНАМО

Фаворитом першого україно-бельгійського протистояння вважаються господарі поля. Ставки на перемогу "Брюгге" приймаються з коефіцієнтом 1,94.

Нічия оцінюється котируванням 3,45. А показники на успіх колективу Олександра Хацкевича досягають рівня 4,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати поєдинок на стадіоні "Ян Брейдель" буде іспанська бригада арбітрів на чолі з Хав'єром Естрадою Фернандесом.

Допомагати йому будуть лайнсмени Роберто Алонсо Фернандес і Теодоро Сабріно Маган, а роль четвертого реиері виконає Пабло Гонсалес Фуертес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олександр Хацкевич, головний тренер "Динамо":

– Ми розуміємо, що на нас чекають поєдинки з дуже швидкою командою, яка діє в агресивній манері. У "Брюгге" змінився головний тренер. З попереднім наставником ця команда грала за схемою 4-3-3, яку використовують багато команд Бельгії та Нідерландів. Як буде будуватися гра "Брюгге" за новоого тренера, побачимо, але я не думаю, що відбудуться якісь серйозні зміни.

Новини
Герой України та антипод Мораеса: хто такий новачок "Динамо" Жерсон Родрігес
Філіп Клеман

Філіп Клеман

Філіп Клеман, головний тренер "Брюгге":

– Ми подивилися декілька матчів "Динамо". У киян багато молодих талантів в складі, у всіх лініях їх гравці показують футбол високого рівня. Обіграти їх буде непросто, нам потрібно продемонструвати свої найкращі якості проти українців.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Брюгге": Хорват – Мата, Мітровіч, Делі, Соболь – Ванакен – Вормер, Рітс, Денніс – Тау, Бонавентуре

"Динамо": Бойко – Караваєв, Кендзьора, Бурда, Миколенко - Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Вербич – Бесєдін

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" отримало несподіваний бонус перед стартом в Лізі чемпіонів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга чемпіонів Динамо – Брюгге
Місце
Бельгія Брюгге
Теги
ФК Динамо Київ ФК Брюгге
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel