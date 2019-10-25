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25 жовтня • оновлено в 13:55
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Бруд з Росії: форвард збірної України прокоментував скандальне висловлювання

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Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував своє висловлювання на адресу збірної Росії після перемоги над Португалією і виходу української збірної на Євро-2020.

Роман Яремчук

Роман Яремчук

Globallookpress.com

"В деяких російських ЗМІ мене поливали брудом? Я вже доросла людина. Намагаюся не звертати уваги на ЗМІ, особливо російські. Мені все одно, можуть писати далі. Я нікого не хотів образити цим висловлюванням. Це моя думка, і вона не змінюється. Я не реагую на висловлювання журналістів: це не моя робота. Не хочу змінювати думку, яку висловив у тому інтерв'ю. Це моя думка, і вона залишається зі мною. Хтось може погоджуватися, хтось - не погоджуватися", - сказав український форвард в інтерв'ю "Трибуні".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Яремчук після перемоги над Португалією у відборі Євро-2020 посміявся над збірною Росії, чим викликав гнів фанатів у РФ.

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Особа
Роман Яремчук
Теги
збірна Росії з футболу Збірна України з футболу
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