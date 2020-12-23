Брестське "Динамо" більше не зможе платити зарплату Хачеріді

Голова правління ГО "Динамо-Брест" Олександр Коледа розповів, що через зміни в підході до фінансування команда більше не зможе дозволити собі зарплату українця Євгена Хачеріді.

Як повідомляє видання "Вечірній Брест", він зазначив, що в клубі не залишиться нікого з футболістів, які виступали за "Динамо" в сезоні 2019/20. За його словами, тепер кістяк складу буде складатися з молодих гравців.

"У нас буде абсолютно нова команда. З попереднього складу не залишиться нікого. Будемо об'єктивні: фінансові запити таких гравців, як Бакай і Хачеріді, в наступному сезоні нам не по зубах. Платіжна відомість не гумова. Наш підхід такий: клуб повинен жити, враховуючи наявні кошти. Потрібно сформувати такий бюджет, щоб не було навіть натяку на затримку зарплати. Майбутній сезон ми розглядаємо як етап становлення, починаємо з чистого аркуша. Це буде молода і завзята команда, яка гратиме в цікавий футбол", – заявив Коледа.

Нагадаємо, що Хачеріді перейшов у брестське "Динамо" в січні 2020 року. За цей час він зіграв 21 матч, не відзначившись результативними діями, і заробив 6 жовтих і 1 червону картку. Його контракт діє до 31 грудня 2020-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брест залишив інший українець Артем Мілевський, натякнувши на повернення в українську Прем'єр-лігу. Чутки пов'язували його із львівським "Рухом", проте президент дебютанта УПЛ Григорій Козловський заявив, що нападник не перейде в його команду.