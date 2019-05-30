"Брехня, я обурений!" Капітана "Динамо" вивели із себе

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук прийшов у лють після публікації в одному з українських ЗМІ свого коментаря на тему нового тренера команди.

За словами футболіста, міні-інтерв'ю є фейковим. "Я був не просто вкрай здивований, але й обурений появою цієї публікації! На тему тренера "Динамо" я не говорив нікому жодного слова. Та я взагалі не давав інтерв'ю в останні дні. Тому нібито моє висловлювання, яке вчора з'явилося в інтернеті, – це звичайнісінька брехня з боку журналістів", – цитує Сидорчука "Динамо" Київ від Шурика.

Сергій Сидорчук "Динамо" Київ від Шурика

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в ЗМІ назвали ім'я наступника Олександра Хацкевича на посаді головного тренера київського "Динамо", яким нібито стане відомий іспанський фахівець Рауль Ріанчо.

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