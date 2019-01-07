Бразильського футболіста під час матчу переїхав автомобіль: опубліковане відео

Бразильський футболіст Бернардо, який виступає у молодіжній команді клубу "Тріндаде", потрапив у неприємний інцидент під час матчу Кубка Сан-Паулу.

В одному з ігрових епізодів у середині першого тайму півзахисник отримав пошкодження і залишився лежати на газоні. Арбітр зустрічі показав, що гравцю необхідна медична допомога і на поле виїхав реанімобіль. Авто, під'їхавши до футболіста, переїхало йому ногу, після чого Бернардо знову скорчився від болю.

Зазначимо, що "Тріндаде" здобув мінімальну перемогу над "Фламенго" – 1:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний нападник збірної України Євген Селезньов пройшов медогляд в іспанській "Малазі". За даними ЗМІ, наш футболіст повинен підписати контракт із представником Сегундни терміном на півтора року.