Бразильський зрадник "Динамо" заспівав гімн України - відеофакт

Форвард донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес подав документи на отримання українського громадянства. Перед матчем 22-го туру Прем'єр-ліги проти "Зорі" екс-футболіст "Динамо" виконав гімн України.

Під час традиційної церемонії перед поєдинками чемпіонату Мораес поклав руку на серце. Момент виконання гімну українським футболістом потрапив на відео.

"Шахтар" обіграв "Зорю" в заключному поєдинку першої частини сезону. Єдиний гол у зустрічі забив Мораес на 26-й хвилині.

Зоря - Шахтар ФК Шахтар

Нагадаємо, що ще один футболіст "Шахтаря" Ісмаїлі також збирався отримувати українське громадянство, проте потім відмовився від цієї ідеї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-футболіст донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький, який виступає за російський "Зеніт", пояснив, чому задарма не співає гімн України. Пізніше український захисник зізнався, що вже звик, що його критикують за відмову співати головну пісню країни перед офіційними матчами.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!