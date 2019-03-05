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Бразильський зрадник "Динамо" осоромився зі збірною України

8.7тЧитати матеріал російською

Форвард донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес, який влітку 2018 року перейшов із київського "Динамо", не встиг отримати українське громадянство перед першими відбірковими поєдинками збірної України на чемпіонат Європи-2020.

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко не включив бразильця до складу на матчі проти Португалії та Люксембургу.

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Жуніор Мораес

Жуніор Мораес

ФК Шахтар

"Мораеса в списку викликаних футболістів немає. Схоже, він все-таки не встиг отримати громадянство, тому що там відбувається якась ситуація і він уже подав відповідні документи. Але Шевченко все-таки відстоює свою точку зору, що, якщо у футболіста є паспорт, він його викликає, якщо немає – то немає сенсу про щось говорити. У крайньому разі, якщо у тебе є громадянство, тебе розглядають як кандидата, а якщо немає, тоді ти поза списком", - сказав відомий журналіст Ігор Циганик в авторській програмі "Циганик-Live".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
чемпіонат Європи з футболу
Особи
Жуніор Мораесфутболіст Андрій ШевченкоІгор Циганик
Тег
збірна України з футболу
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