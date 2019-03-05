Бразильський зрадник "Динамо" осоромився зі збірною України

Форвард донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес, який влітку 2018 року перейшов із київського "Динамо", не встиг отримати українське громадянство перед першими відбірковими поєдинками збірної України на чемпіонат Європи-2020.

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко не включив бразильця до складу на матчі проти Португалії та Люксембургу.

Жуніор Мораес ФК Шахтар

"Мораеса в списку викликаних футболістів немає. Схоже, він все-таки не встиг отримати громадянство, тому що там відбувається якась ситуація і він уже подав відповідні документи. Але Шевченко все-таки відстоює свою точку зору, що, якщо у футболіста є паспорт, він його викликає, якщо немає – то немає сенсу про щось говорити. У крайньому разі, якщо у тебе є громадянство, тебе розглядають як кандидата, а якщо немає, тоді ти поза списком", - сказав відомий журналіст Ігор Циганик в авторській програмі "Циганик-Live".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав склад на перші матчі кваліфікації чемпіонату Європи. Серед футболістів не знайшлося місця захиснику Ярославу Ракицькому, який у січні 2019 року підписав контракт із російським "Зенітом".

Вболівальники підтримали це рішення наставника національної команди.

"Глава футбольного союзу" так званої донецької народної республіки Ігор Петров різко розкритикував відсутність прізвища Ракицького в заявці.

У Росії футбольна громадськість також відреагувала на ігнорування Ярослава з боку Андрія Шевченка.

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