Бразильський рекордсмен втратив свідомість у матчі РПЛ і налякав коментатора. Відео

Максим Іншаков Футбол 18:39, 22.11.2020 Оновлено: 18:42, 22.11.2020

З бразильським півзахисником футбольного клубу "Сочі" Жоазіньо трапилася неприємна ситуація в матчі 15-го туру чемпіонату Росії проти ЦСКА.

Після зіткнення з хавбеком Бахтієром Зайнутдиновим, легіонер на деякий час втратив свідомість, змусивши медиків "Сочі" в терміновому порядку вибігти на поле.

Рекордсмен серед всіх бразильських польових гравців за кількістю матчів у чемпіонатах Росії налякав коментатора Георгія Черданцева, який заявив, що це видовище приводить в жах.

Після невеликої паузи 31-річний бразилець прийшов до тями і зміг продовжити зустріч. Матч завершився з рахунком 1:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець "Шахтаря" отримав серйозну травму в епізоді з видаленням капітана "Динамо".

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