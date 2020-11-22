Бразильський рекордсмен втратив свідомість у матчі РПЛ і налякав коментатора. Відео

З бразильським півзахисником футбольного клубу "Сочі" Жоазіньо трапилася неприємна ситуація в матчі 15-го туру чемпіонату Росії проти ЦСКА.

Після зіткнення з хавбеком Бахтієром Зайнутдиновим, легіонер на деякий час втратив свідомість, змусивши медиків "Сочі" в терміновому порядку вибігти на поле.

Рекордсмен серед всіх бразильських польових гравців за кількістю матчів у чемпіонатах Росії налякав коментатора Георгія Черданцева, який заявив, що це видовище приводить в жах.

Після невеликої паузи 31-річний бразилець прийшов до тями і зміг продовжити зустріч. Матч завершився з рахунком 1:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець "Шахтаря" отримав серйозну травму в епізоді з видаленням капітана "Динамо".