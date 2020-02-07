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8 лютого • оновлено в 08:08
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Бразильський легіонер "Шахтаря" отримав травму перед матчами Ліги Європи

2.5т
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Бразильський легіонер "Шахтаря", захисник Додо отримав травму за два тижні до першої гри 1/16 фіналу Ліги Європи проти португальської "Бенфіки".

Як повідомляє Globo Esporte, 21-річний футболіст отримав пошкодження лівої щиколотки, захищаючи кольори олімпійської збірної Бразилії в матчі відбору на Олімпіаду-2020 проти збірної Колумбії (1:1). За інформацією ЗМІ, гравцеві потрібно відновлення. 6 лютого він пропустив матч Бразилії проти Уругваю.

Додо

Додо

ФК "Шахтар"

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"Бенфіка" втратила капітана на матчі з "Шахтарем" в ЛЄ

У нинішньому сезоні Додо провів 17 матчів за "Шахтар", відзначившись двома забитими м'ячами і трьома результативними передачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 лютого донецький "Шахтар" проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи з "Бенфікою", який відбудеться в Харкові.

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Автор
Денис Карпов
Теми
Олімпіади-2020 Ліга Європи
Місце
Колумбія
Теги
збірна Бразилії з футболу ФК Шахтар
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