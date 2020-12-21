Бразильський легіонер повернеться в "Динамо" та поїде з командою на збори – ЗМІ

Бразильський футболіст Сідклей, який 2020 року грав за "Корінтіанс" на правах оренди, повернеться в "Динамо" й поїде з командою на перший тренувальний збір.

Як повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside", таке рішення було ухвалено після консультації з наставником киян Мірчею Луческу. Румунський фахівець його схвалив.

Сідклей повернеться в "Динамо" Telegram-канал "Динамо Київ Inside"

Сезон 2020/21 Сідклей починав гравцем основного складу, проте після п'яти матчів він дедалі рідше став виходити на поле. Спочатку його залишали на лавці для запасних, а потім і зовсім перестали вносити до заявки. Востаннє бразилець отримував ігрову практику в жовтні.

У 2020-му Сідклей взяв участь у 18 поєдинках у всіх турнірах, але не зумів відзначитися результативними діями, виступаючи на позиції лівого захисника.

Нагадаємо, що футболіст прийшов у "Динамо" влітку 2018 року з "Атлетіко Паранаенсе", але провів за клуб лише 23 матчі, забивши 1 гол і віддавши 2 передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу має намір повернути в київську команду ще одного бразильця – Че Че.