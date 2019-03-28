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Бразильський клуб поставив ультиматум "Динамо"

1.8тЧитати матеріал російською

Бразильський "Сан-Паулу" все ще сподівається підписати півзахисника київського "Динамо" Че Че. Однак "триколірні" чекають рішення київського клубу лише до 2 квітня.

Бразильський футболіст не отримує достатньо ігрової практики в київській команді. Че Че підписав контракт з "Динамо" влітку 2018 року, проте з тих пір в 9 іграх провів на полі всього 26 хвилин. На цьому наголосив на своїй офіційній сторінці в Twitter спортивний коментатор Ренато Нуньєс.

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Че Че

Че Че

ФК Динамо Київ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Че Че вже погодив особистий контракт з "Сан-Паулу", але "Динамо" категорично відмовляється від оренди бразильця.

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що незважаючи на різні плани на футболіста, клуби прийшли до угоди про його трансфер.

Агент і брат півзахисника "Динамо" Че Че Ітамар Сілва заявив, що його підопічний не бажає повертатися до Бразилії.

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ФК Динамо Київ
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