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Бразильський футболіст зізнався, чому прийняв громадянство України

1.7тЧитати матеріал російською

Бразильський нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес зізнався, що щасливий в Україні і саме з цієї причини зважився прийняти громадянство нашої країни.

Мораес і його дитина з паспортом України

Мораес і його дитина з паспортом України

ФК Шахтар

"Україна – країна, яку ми з сім'єю вибрали для життя вже майже сім років тому. Тут ростуть і пішли в школу наші діти. У нас була можливість покинути цю країну дуже багато разів, але ми завжди приймали рішення залишитися, тому що щасливі в Україні", - цитує 31-річного уродженця Сантуса прес-служба "гірників".

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Відпрацьована схема: навіщо Мораес збірній України

Мораес отримає український паспорт і тепер зможе виступати за національну збірну країни. 22 березня "жовто-сині" стартують у кваліфікації Євро-2020 виїзним поєдинком із португальцями в Лісабоні, а 25 березня зустрінуться з Люксембургом.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що ще не володіє повною інформацією про отримання Мораесом українського паспорта.

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Особа
Жуніор Мораес
Місце
Україна
Тег
збірна України з футболу
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