Бразильський футболіст прийняв пологи у дружини на вулиці. Відео

Максим Іншаков Футбол 23:48, 6.10.2020 Оновлено: 23:55, 6.10.2020

Бразильський футболіст Брайан Борхес Машкареньяш, який виступає за "Наутіко" (другий дивізіон чемпіонату країни), прийняв пологи у своєї дружини Міллени прямо на вулиці.

Інцидент зняли камери зовнішнього спостереження. Після того, як гравець виклав запис у мережу, вiн став вірусним і розлетівся по всьому інтернету.

На відео видно, як 24-річний атакуючий півзахисник намагається відвезти дружину в клініку, однак не встигає цього зробити. Бiля парковки у жінки відійшли води, після чого, Борхесу нічого не залишалося, як самому прийняти новонароджену дочку, підставивши руки.

Через деякий час приїхали медики, які забрали всіх у госпіталь. Коментуючи подію, Борхес заявив, що розповідатиме дитині про цей день.

Брайан і Міллена в лікарні
Instagram Брайана Машкареньяша

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний бразильський гравець донецького "Шахтаря" розлучився зі своєю дружиною росіянкою Катериною Дорожко і почав зустрічатися з моделлю Лумой Сімойнш.

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