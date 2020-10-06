Бразильський футболіст прийняв пологи у дружини на вулиці. Відео

Бразильський футболіст Брайан Борхес Машкареньяш, який виступає за "Наутіко" (другий дивізіон чемпіонату країни), прийняв пологи у своєї дружини Міллени прямо на вулиці.

Інцидент зняли камери зовнішнього спостереження. Після того, як гравець виклав запис у мережу, вiн став вірусним і розлетівся по всьому інтернету.

На відео видно, як 24-річний атакуючий півзахисник намагається відвезти дружину в клініку, однак не встигає цього зробити. Бiля парковки у жінки відійшли води, після чого, Борхесу нічого не залишалося, як самому прийняти новонароджену дочку, підставивши руки.

Через деякий час приїхали медики, які забрали всіх у госпіталь. Коментуючи подію, Борхес заявив, що розповідатиме дитині про цей день.

Брайан і Міллена в лікарні Instagram Брайана Машкареньяша

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний бразильський гравець донецького "Шахтаря" розлучився зі своєю дружиною росіянкою Катериною Дорожко і почав зустрічатися з моделлю Лумой Сімойнш.