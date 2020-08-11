Бразильський футболіст покинув "Шахтар" після 7 років виступів за клуб

Донецький "Шахтар" припинив співпрацю з бразильським півзахисником Велінгтоном Немом. "Гірники" розірвали контракт, який діяв до літа 2021 року.

28-річний гравець покинув клуб вільним агентом.

Веллінгтон Нем покинув "Шахтар" Twitter Шахтаря

Нагадаємо, що Нем прийшов в "Шахтар" з "Флуміненсе" в 2013 році за 9 мільйонів євро. Він не зумів показати себе з кращого боку, взявши участь в 75 матчах за "помаранчово-чорних". На його рахунку 12 голів і 8 результативних передач за клуб.

Відзначимо, що в сезоні 2019/20 бразилець жодного разу не вийшов на поле в складі донецької команди.

За інформацією бразильських ЗМІ, найбільший інтерес до Нема проявляє бразильська "Курітіба", яка втратила свого ключового футболіста через травму.