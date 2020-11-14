Бразильські футболісти організували шедевральний командний гол. Відео

Бразильські футболісти, які виступають в четвертому дивізіоні країни організували приголомшливо красивий гол.

Все зробили два гравці. Перший з них відібрав м'яч на своїй половині, зробивши це шедевральним дриблінгом. Один за одним захисник обіграв чотирьох суперників, віддавши пас в центральну зону. Його партнер на протиході пройшов трьох, видав пас передачу, після чого форварду залишилося лише підставити ногу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися естетикою футболу від південноамериканців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський футболіст шотландського футбольного клубу "Рейнжерс" Кемарі Руф відзначився феноменальним ударом в матчі 1-го туру Ліги Європи.

27-річний нападник забив на останніх хвилинах бельгійському "Стандарту", "вистріливши" з центру поля.