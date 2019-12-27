Бразильська дівчина-арбітр влаштувала секс-витівку під час матчу: момент потрапив на відео

Відома бразильська дівчина-арбітра Фернанда Коломбо відзначилася зухвалим вчинком під час товариського матчу.

У поєдинку між командами співака Алешандре Піреса та його брата Фернандо брали участь відомі артисти та футболісти. Гра пройшла в форматі сім на сім і запам'яталася глядачам не тільки красивими голами і комбінаціями, але й різними витівками учасників матчу.

Однією з таких став поцілунок Фернанди Коломбо з колегою. Перед початком другого тайму головний арбітр підійшов до дівчини і поцілував її в губи, що явно не збентежило Фернанду. Момент потрапив в трансляцію і викликав незабутні емоції у коментаторів.

Відзначимо, що Коломбо в минулому займалася модельним бізнесом, а в 2014 році отримала статус арбітра ФІФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал чемпіонату Мексика завершився перемогою "Монтеррея" завдяки нереальному голу.

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