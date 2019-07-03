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Бразилія залишила Мессі без трофею на Копа Америка-2019

1.9тЧитати матеріал російською

Збірна Бразилії обіграла свого вічного конкурента - команду Аргентини - і вийшла у фінал Копа Америка -2019.

Культове протистояння двох південноамериканських грандів відбулося в бразильському Белу-Орізонті на стадіоні "Мінейран". "Пентакампеони" здобули перемогу над Мессі і К з рахунком 2:0 завдяки голам Габріела Жезуса в першому таймі і Роберто Фірміно після перерви.

Бразилія - Аргентина

Бразилія - Аргентина

Перший гол Бразилії на 19-й хвилині вийшов зразковим: ідеальна комбінація хлопців в жовтому і Жезус розстрілює ворота в упор.

А на 71-й хвилині Жезус промчав через все поле і викотив м'яч на порожні ворота Фірміно.

Що стосується ідола аргентинців Ліонеля Мессі, то він двічі потрапив у каркас воріт, але забити так і не зумів.

Бразилія - Аргентина

Бразилія - Аргентина

Після фінального свистка Ліонель виглядав засмученим, але не плакав, на відміну від партнерів по команді. Деякі бразильські гравці після закінчення матчу потиснули руку Мессі в знак поваги. У п'яти матчах на Копа Америки-2019 Лео забив лише один гол з пенальті у ворота збірної Парагваю на груповому етапі.

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Нинішній турнір став черговим безславним для п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" на рівні збірних. Разом зі своєю національною збірною Мессі до цього тричі грав у фіналах Копа Америка, але жодного разу не вигравав цей трофей. На чемпіонатах світу вершиною кар'єри Мессі до сьогоднішнього дня є також срібло мундіалю-2014. Єдиний турнір, переможцем якого Лео став, захищаючи кольори національної команди, - Олімпійські ігри-2008.

Бразилія зіграє в фіналі Копа Америка-2019 з Перу або Чилі. Збірна Аргентини побореться лише за бронзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мессі зробив сенсаційний вчинок на матчі збірної.

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Тема
Копа Америка
Особа
Ліонель Мессі
Місце
БразиліяБелу-Орізонті
Теги
збірна Аргентини з футболузбірна Бразилії з футболу
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