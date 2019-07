Бразилія залишила Мессі без трофею на Копа Америка-2019

Збірна Бразилії обіграла свого вічного конкурента - команду Аргентини - і вийшла у фінал Копа Америка -2019.

Культове протистояння двох південноамериканських грандів відбулося в бразильському Белу-Орізонті на стадіоні "Мінейран". "Пентакампеони" здобули перемогу над Мессі і К з рахунком 2:0 завдяки голам Габріела Жезуса в першому таймі і Роберто Фірміно після перерви.

Перший гол Бразилії на 19-й хвилині вийшов зразковим: ідеальна комбінація хлопців в жовтому і Жезус розстрілює ворота в упор.

Dani Alves immediately recognises that Firmino is free, but chooses to engage Tagliafico and Otamendi. This stops them from protecting the goal, allows deeper runs into the box and shortens Firmino's pass to Gabriel Jesus. #BRAvARG #CopaAmerica #finishingschool pic.twitter.com/ZQrKEI7Ouy