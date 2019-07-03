Бразилія залишила Мессі без трофею на Копа Америка-2019

Збірна Бразилії обіграла свого вічного конкурента - команду Аргентини - і вийшла у фінал Копа Америка -2019.

Культове протистояння двох південноамериканських грандів відбулося в бразильському Белу-Орізонті на стадіоні "Мінейран". "Пентакампеони" здобули перемогу над Мессі і К з рахунком 2:0 завдяки голам Габріела Жезуса в першому таймі і Роберто Фірміно після перерви.

Бразилія - Аргентина

Перший гол Бразилії на 19-й хвилині вийшов зразковим: ідеальна комбінація хлопців в жовтому і Жезус розстрілює ворота в упор.

Dani Alves immediately recognises that Firmino is free, but chooses to engage Tagliafico and Otamendi. This stops them from protecting the goal, allows deeper runs into the box and shortens Firmino's pass to Gabriel Jesus. #BRAvARG #CopaAmerica #finishingschool pic.twitter.com/ZQrKEI7Ouy - finishingschool (@ finishingschoo3) July 3, 2019

А на 71-й хвилині Жезус промчав через все поле і викотив м'яч на порожні ворота Фірміно.

wow, what a strength and pace from Gabriel Jesus! Classic one touch finish by firmino what a night for him! #CopaAmerica #BRAxARG pic.twitter.com/OZYOOo3Apq - Vasalevsky😇💯 (@ Vasalevsky1) July 3, 2019

Що стосується ідола аргентинців Ліонеля Мессі, то він двічі потрапив у каркас воріт, але забити так і не зумів.

Бразилія - Аргентина

Після фінального свистка Ліонель виглядав засмученим, але не плакав, на відміну від партнерів по команді. Деякі бразильські гравці після закінчення матчу потиснули руку Мессі в знак поваги. У п'яти матчах на Копа Америки-2019 Лео забив лише один гол з пенальті у ворота збірної Парагваю на груповому етапі.

"Messi cospe no gramado que tanto criticou"



Assista ao pós-jogo descontraído da vitória do Brasil sobre a Argentina com a galera do Falha de Cobertura ➡ https://t.co/uVFmVrt1Qt # FalhaNaSeleção pic.twitter.com/ezdK335Ygc - globoesportecom (@globoesportecom) July 3, 2019

Новини Уейн Руні забив фантастичний гол через усе поле

Нинішній турнір став черговим безславним для п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" на рівні збірних. Разом зі своєю національною збірною Мессі до цього тричі грав у фіналах Копа Америка, але жодного разу не вигравав цей трофей. На чемпіонатах світу вершиною кар'єри Мессі до сьогоднішнього дня є також срібло мундіалю-2014. Єдиний турнір, переможцем якого Лео став, захищаючи кольори національної команди, - Олімпійські ігри-2008.

Бразилія зіграє в фіналі Копа Америка-2019 з Перу або Чилі. Збірна Аргентини побореться лише за бронзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мессі зробив сенсаційний вчинок на матчі збірної.

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