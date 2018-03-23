Бразилія принизила Росію в товариському матчі

Збірна Бразилії з футболу в п'ятницю, 23 березня, забивши за 14 хвилин три м'ячі, легко обіграла команду Росії. Товариський матч на стадіоні "Лужники" в Москві завершився з рахунком 3:0.
Бразильці добре контролювали ситуацію, грали не в повну потужність. За точковим пострілами "пентакампеонів" відчувалося, що у гостей існує ще пристойний запас в швидкості.
За перший тайм бразильці чотири рази точно били в площину воріт, але легкі удари без проблем забирав Акінфєєв. Росія кілька разів огризнулася контратаками, які не становили особливої загрози для Аліссон.
Після перерви Бразилія перестала бути вальяжной і лише трохи накрутила темп, змусивши збірну Росії відразу посипатися в обороні. Створивши за перші 10 хвилин три найнебезпечніших моменту, "чарівники м'яча" легко відкрили рахунок у грі.
Бразильські футболісти крім швидкості, додали концентрації та індивідуальної роботи з м'ячем і стали по-iншому діяти на своїх позиціях. Пауліньо грав атакуючого півзахисником, від якого йшла основна загроза і на 63-й хвилині заробив пенальті.
Господарі нічого не могли протиставити активній грі флангами збірної Бразилії, демонструючи фірмовий стиль команди Тіто.
Розгром продовжився через 4 хвилини, точним ударом Пауліньо, який зробив рахунок 3:0.
Росія на 77-й хвилині мала унікальну можливість забити хоча б гол престижу, але не змогли занести м'яч у порожні ворота.
Росія - Бразилія
Росія - Бразилія
Росія - Бразилія
Росія - Бразилія
Росія - Бразилія
Росія - Бразилія - 0:3
Голи: 0:1 - 53 Міранда, 0:2 - 62, пенальті Коутиньо, 0:3 - 66 Пауліньо.
Росія - Акінфєєв, Гранат, Кутепов, Кудряшов, Комбаров (Жирков, 76), Головін, Самедов (Смольников, 80), Міранчук (Дзагоєв, 53), Зобнин (Єрохін, 85), Глушаков (Міранчук, 64), Смолов (Заболотний , 71).
Бразилія - Аліссон, Міранда (Жеромель, 86), Марсело, Дані Алвес (Фагнер, 83), Тіаго Сілва, Пауліньо (Ренато Аугусто, 71), Каземіро, Вілліан (Тайсон, 79), Коутіньо (Фред, 79), Дуглас Коста , Габріел Жезус (Фірміно, 65).
Нагадаємо, що перед матчами російським футболістам влаштували справжній допінг-марафон.