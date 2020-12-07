Бразилець з українським корінням забив неймовірний гол ударом із центру поля. Відео

Бразильський футболіст "Крузейро" Рафаель Собіс, батько якого – українець, забив гол фантастичним ударом із центру поля в матчі місцевої Серії Б проти "Греміо Бразіл".

На 74-й хвилині поєдинку за рахунку 3:1 на користь його команди він отримав м'яч на своїй половині, оцінив позицію голкіпера суперників і потужним ударом закинув ігровий снаряд йому за комірець. Цей гол став другим для Собіса й останнім у цій зустрічі.

Завдяки цій перемозі "Крузейро" обігнав "Греміо Бразіл" у турнірній таблиці та піднявся на 11-те місце із 34 очками після 26 турів. Їхні суперники тепер посідають 14-ту позицію із 33 пунктами.

Собіс починав свою кар'єру в бразильському "Інтернасьоналі", після чого протягом кількох років виступав за іспанський "Бетіс" та "Аль-Джазіру" в ОАЕ. Не зумівши досягти успіху в Європі, він повернувся на батьківщину.

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