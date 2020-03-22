Бразилець показав фантастичну колекцію футболок Андрія Шевченка

Бразильський фанат показав вражаючу колекцію футболок Андрія Шевченка. На фото можна побачити різні екіпіровки всіх команд, за які виступав українець - від "Динамо" до "Челсі"
"Ласкаво просимо в світ Андрія Шевченка! Ось деякі футболки Шеви з моєї колекції. Шева кращий! Король! Ідол! Легенда", - написав фанат у себе в Instagram.
Бразильський фанат показавши вражаючу колекцію футболок Андрія Шевченка. На фото можна Побачити Різні футболки всех команд, за Які виступали Шевченко – "Динамо", "Мілана", "Челсі" і збірної України. ⠀ "Ласкаво просимо в світ Андрія Шевченка! Ось деякі футболки Шеви з моєї Колекції. Шева найкращий! Король! Ідол! Легенда", – написавши фанат. Марселу Феррі 33 роки и ВІН працює персональним тренером в тренажерному залі. З дитинства вболіває за рідний "Васко да Гама". А его головне хобі – колекціонування футболок Андрія Шевченка. У своєму Instagram (@ marcel.shevchenko.shirts) ВІН має 2,5 тис. підпісніків и почти 200 публікацій. Чи не половина з них – фото футболок легендарного українського форварда. Від "Динамо" 90-х до збірної України на Євро-2012. Все – оригінальні, ніякої підробкі. Деякі екземпляр дуже складно найти даже у нас и смороду просто вражаються своєю рарітетністю. Фото: @ marcel.shevchenko.shirts # 24канал # каналновін # спорт # футбол # Шевченка # збірнаУкраїні #Shevchenko #Sheva #AndriyShevchenko #StayAtHome
Як повідомляє 24 канал, Марселу Феррі 33 роки і він працює персональним тренером в тренажерному залі. З дитинства вболіває за рідний "Васко да Гама". А його головне хобі - колекціонування футболок Андрія Шевченка.
Від "Динамо" 90-х до збірної України на Євро-2012. Все - оригінальні, ніякої підробки. Деякі екземпляри дуже складно знайти навіть у нас і вони просто вражають своєю раритетністю.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував рішення УЄФА перенести чемпіонат Європи з футболу з 2020 на 2021 рік.
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