Бразилець показав фантастичну колекцію футболок Андрія Шевченка

Бразильський фанат показав вражаючу колекцію футболок Андрія Шевченка. На фото можна побачити різні екіпіровки всіх команд, за які виступав українець - від "Динамо" до "Челсі"

"Ласкаво просимо в світ Андрія Шевченка! Ось деякі футболки Шеви з моєї колекції. Шева кращий! Король! Ідол! Легенда", - написав фанат у себе в Instagram.

Як повідомляє 24 канал, Марселу Феррі 33 роки і він працює персональним тренером в тренажерному залі. З дитинства вболіває за рідний "Васко да Гама". А його головне хобі - колекціонування футболок Андрія Шевченка.

Від "Динамо" 90-х до збірної України на Євро-2012. Все - оригінальні, ніякої підробки. Деякі екземпляри дуже складно знайти навіть у нас і вони просто вражають своєю раритетністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував рішення УЄФА перенести чемпіонат Європи з футболу з 2020 на 2021 рік.

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