Бразилець Неймар повернувся після травми на Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five

У суботу, 13 липня, дві кращі в світі команди формату 5х5 здійснили свою мрію пограти проти Неймара, адже на час Всесвітнього фіналу Red Bull Neymar Jr's Five бразилець повернувся в місця свого дитинства в Прая-Гранді в Бразилії.

Понад 100 тисяч гравців з різних частин світу взяли участь в тривалій подорожі під гаслом "Переграти всіх!". Після місяців інтенсивних відбіркових турнірів по всьому світу, більше 40 кращих команд різних країн, в тому числі України, змагалися за перемогу у Світовому Фіналі Red Bull Neymar Jr's Five.

І тільки дві команди - чоловіча команда Угорщини Zsírkréták і словацька жіноча команда Spartak Myjava - змогли переграти всіх в найбільшому і захоплюючому турнірі 5х5 в світі, де є тільки 10 хвилин інтенсивних дій, ніяких воротарів і втрата гравця кожен раз, коли противник забиває гол.

Українська команда ІнБев Житомир після виграшу в Національному фіналі представляла Україну на світовому фіналі в Бразилії. Українці гідно провели матчі в групі, зігравши внічию з Катаром і Канадою, вигравши в Туреччині, і програвши Італії. Таким чином опинившись на 3-ьем місці в групі, за вихід в 1/8 довелося грати з Іспанією. Матч з Іспанією став останнім для українців у турнірі цього року, і, хоча наші хлопці боролися до останнього, після 10 хвилин матчу і нічиєї 1: 1, іспанці все-таки перемогли під час розіграшу золотого м'яча 1х1, таким чином забезпечивши рахунок 2: 1 . Ті ж іспанці в результаті дійшли до фіналу, і лише на останніх хвилинах програли переможцям-угорцям з рахунком 0: 2.

"Враження однозначно позитивні! Представляти країну на світовому рівні - це мрія кожного спортсмена! Спасибі команді Ред Булл за прекрасний турнір! Місце, де ми перебували в ці дні, чудове! Змагання, знайомства з людьми з усього світу, справжня гра з хорошими командами - вразили. Що стосується нашої гри, то ми задоволені, але десь не пощастило і не вистачило везіння. Зігравши внічию з фіналістом - збірної Іспанії - ми поступилися в грі один на один (до речі, гравець суперника отримав MVP турніру і отримав перстень вартістю 25 000 $). Було чень приємно, коли підходили організатори і представники інших команд і говорили, що у нас дуже сильна команда, самі іспанці визнали, що їм десь пощастило в грі з нами. Підсумую, це був неймовірний свято футболу і прекрасна можливість нагадати світові про Україну " - ділиться враженнями Костянтин Кожанов з ІнБев Житомир.

Повертаючись до чемпіонів, крім трофея і статусу, переможці отримали також неймовірну можливість, яка трапляється тільки раз в житті, зіграти проти світової зірки Неймара і його друзів, серед яких Нене (колишній гравець Сан-Паулу і ПСЖ) і Габріель "Губела" (колишній бразильський гравець).

Це вперше Неймар випробував себе на полі після травми, яка протримала його протягом шести тижнів, але 27-річний футболіст не показав ніяких ознак іржі, коли хвацько обходив новокоронованних чемпіонів свого авторського турніру.

"Перш, ніж я зіграв проти нього, я думав, що зможу показати йому один або два фінти", - каже переможець Фабіан Габор, капітан Zsírkréták. "Але коли ви вже на полі з ним, це як ніби він має якийсь неймовірний ритм. В цю секунду він стоїть поруч з вами, потім в одну мить він на відстані п'яти метрів".

Жіночі чемпіони також зіграли товариський матч проти Неймара і команди, що включає п'ять гравців з національної збірної Бразилії: Андресса Алвес (ФК Барселона), Крістіана (ФК Сан-Паулу), Калан (колишня Сантос), Людімілла (Атлетико де Мадрид), Еріка і Тамірес (Корінтіанс ФК).

"Це найкращий момент нашого життя", - зазначила захоплена Енді Богорова з команди Спартак. "Стати чемпіонами світу, а потім грати обличчям до обличчя з Неймаром - це мрія, яка стала реальністю! Ми повернемося в наступному році!"

Виступаючи після змагань, Неймар був вражений тим, що бачив: "Рівень був дійсно високим і інтенсивним сьогодні", - сказав бразильський форвард. - "Це змагання нагадує мені моє дитинство, коли я грав 5х5, 3х3, 2x2 на вулицях тут. Я дуже пишаюся тим, що можу приймати людей з багатьох країн по сусідству з тими місцями, де я виріс".

Red Bull Neymar Jr's Five повернеться в 2020 році, коли гравці з усього світу знову зашнуруйте свої черевики, намагаючись переграти всіх.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!