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Бразилець Неймар повернувся після травми на Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five

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У суботу, 13 липня, дві кращі в світі команди формату 5х5 здійснили свою мрію пограти проти Неймара, адже на час Всесвітнього фіналу Red Bull Neymar Jr's Five бразилець повернувся в місця свого дитинства в Прая-Гранді в Бразилії.

Бразилець Неймар повернувся після травми на Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five

Понад 100 тисяч гравців з різних частин світу взяли участь в тривалій подорожі під гаслом "Переграти всіх!". Після місяців інтенсивних відбіркових турнірів по всьому світу, більше 40 кращих команд різних країн, в тому числі України, змагалися за перемогу у Світовому Фіналі Red Bull Neymar Jr's Five.

І тільки дві команди - чоловіча команда Угорщини Zsírkréták і словацька жіноча команда Spartak Myjava - змогли переграти всіх в найбільшому і захоплюючому турнірі 5х5 в світі, де є тільки 10 хвилин інтенсивних дій, ніяких воротарів і втрата гравця кожен раз, коли противник забиває гол.

Бразилець Неймар повернувся після травми на Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five

Українська команда ІнБев Житомир після виграшу в Національному фіналі представляла Україну на світовому фіналі в Бразилії. Українці гідно провели матчі в групі, зігравши внічию з Катаром і Канадою, вигравши в Туреччині, і програвши Італії. Таким чином опинившись на 3-ьем місці в групі, за вихід в 1/8 довелося грати з Іспанією. Матч з Іспанією став останнім для українців у турнірі цього року, і, хоча наші хлопці боролися до останнього, після 10 хвилин матчу і нічиєї 1: 1, іспанці все-таки перемогли під час розіграшу золотого м'яча 1х1, таким чином забезпечивши рахунок 2: 1 . Ті ж іспанці в результаті дійшли до фіналу, і лише на останніх хвилинах програли переможцям-угорцям з рахунком 0: 2.

Бразилець Неймар повернувся після травми на Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five

"Враження однозначно позитивні! Представляти країну на світовому рівні - це мрія кожного спортсмена! Спасибі команді Ред Булл за прекрасний турнір! Місце, де ми перебували в ці дні, чудове! Змагання, знайомства з людьми з усього світу, справжня гра з хорошими командами - вразили. Що стосується нашої гри, то ми задоволені, але десь не пощастило і не вистачило везіння. Зігравши внічию з фіналістом - збірної Іспанії - ми поступилися в грі один на один (до речі, гравець суперника отримав MVP турніру і отримав перстень вартістю 25 000 $). Було чень приємно, коли підходили організатори і представники інших команд і говорили, що у нас дуже сильна команда, самі іспанці визнали, що їм десь пощастило в грі з нами. Підсумую, це був неймовірний свято футболу і прекрасна можливість нагадати світові про Україну " - ділиться враженнями Костянтин Кожанов з ІнБев Житомир.

Повертаючись до чемпіонів, крім трофея і статусу, переможці отримали також неймовірну можливість, яка трапляється тільки раз в житті, зіграти проти світової зірки Неймара і його друзів, серед яких Нене (колишній гравець Сан-Паулу і ПСЖ) і Габріель "Губела" (колишній бразильський гравець).

Бразилець Неймар повернувся після травми на Світовий Фінал Red Bull Neymar Jr's Five

Це вперше Неймар випробував себе на полі після травми, яка протримала його протягом шести тижнів, але 27-річний футболіст не показав ніяких ознак іржі, коли хвацько обходив новокоронованних чемпіонів свого авторського турніру.

"Перш, ніж я зіграв проти нього, я думав, що зможу показати йому один або два фінти", - каже переможець Фабіан Габор, капітан Zsírkréták. "Але коли ви вже на полі з ним, це як ніби він має якийсь неймовірний ритм. В цю секунду він стоїть поруч з вами, потім в одну мить він на відстані п'яти метрів".

Жіночі чемпіони також зіграли товариський матч проти Неймара і команди, що включає п'ять гравців з національної збірної Бразилії: Андресса Алвес (ФК Барселона), Крістіана (ФК Сан-Паулу), Калан (колишня Сантос), Людімілла (Атлетико де Мадрид), Еріка і Тамірес (Корінтіанс ФК).

"Це найкращий момент нашого життя", - зазначила захоплена Енді Богорова з команди Спартак. "Стати чемпіонами світу, а потім грати обличчям до обличчя з Неймаром - це мрія, яка стала реальністю! Ми повернемося в наступному році!"

Виступаючи після змагань, Неймар був вражений тим, що бачив: "Рівень був дійсно високим і інтенсивним сьогодні", - сказав бразильський форвард. - "Це змагання нагадує мені моє дитинство, коли я грав 5х5, 3х3, 2x2 на вулицях тут. Я дуже пишаюся тим, що можу приймати людей з багатьох країн по сусідству з тими місцями, де я виріс".

Red Bull Neymar Jr's Five повернеться в 2020 році, коли гравці з усього світу знову зашнуруйте свої черевики, намагаючись переграти всіх.

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