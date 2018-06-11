Брав участь Кадиров: чеченці атакували зірку "Ліверпуля"

Лідер англійського "Ліверпуля" і збірної Єгипту з футболу Мохаммед Салах потрапив у нестандартну ситуацію після свого прибуття в Росію на чемпіонат світу 2018 року. Африканці вирішили оселитися в Грозному, що, зрозуміло, викликало підвищену увагу з боку глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

Салах, який продовжує відновлюватися після травми плеча, став головною зіркою першого тренування своєї команди в Росії. Незважаючи на те, що Мохаммед навіть не брав участі в занятті, його буквально атакували журналісти. Кадиров і голова парламенту Чеченської республіки Магомед Даудов змусили футболіста вимовити на камеру клич "Ахмат" - сила! ", пише "Спорт-Экспресс".

Салах сказав: "Відчуваю поліпшення, плече все краще і краще, але поки немає рішення, чи зіграю я з Уругваєм!"



Не дивно, враховуючи, що він не тренується. pic.twitter.com/0PPNXSjO2P - Mike Goncharov (@ gribo4ki) June 10, 2018

Кадиров буквально ходив по п'ятах за єгиптянином, намагаючись потрапити в об'єктиви телекамер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мохаммед Салах висловився про фінал Ліги чемпіонів, в якому він отримав травму в боротьбі з капітаном мадридського "Реала" Серхіо Рамосом.