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Брав участь Кадиров: чеченці атакували зірку "Ліверпуля"

2.7тЧитати новину російською

Лідер англійського "Ліверпуля" і збірної Єгипту з футболу Мохаммед Салах потрапив у нестандартну ситуацію після свого прибуття в Росію на чемпіонат світу 2018 року. Африканці вирішили оселитися в Грозному, що, зрозуміло, викликало підвищену увагу з боку глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

Салах, який продовжує відновлюватися після травми плеча, став головною зіркою першого тренування своєї команди в Росії. Незважаючи на те, що Мохаммед навіть не брав участі в занятті, його буквально атакували журналісти. Кадиров і голова парламенту Чеченської республіки Магомед Даудов змусили футболіста вимовити на камеру клич "Ахмат" - сила! ", пише "Спорт-Экспресс".

Кадиров буквально ходив по п'ятах за єгиптянином, намагаючись потрапити в об'єктиви телекамер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мохаммед Салах висловився про фінал Ліги чемпіонів, в якому він отримав травму в боротьбі з капітаном мадридського "Реала" Серхіо Рамосом.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Мохаммед Салах
Місце
РосіяГрозний
Об'єкт
збірна Єгипту з футболу
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