Головна Новини
21 грудня • оновлено в 00:08
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Браття українці, пишаюся!" Зозуля зробив потужну заяву через скандал в Іспанії

3.4т
Читати матеріал російською

Український футболіст Роман Зозуля подякував співвітчизникам за підтримку після скандалу зі звинуваченнями в нацизмі з боку іспанських фанатів.

Ультрас "Райо Вальєкано" вигукували образливі кричалки на адресу нашого гравця під час гри з "Альбасете", кольори якого захищає Роман. Інцидент привів до зупинки зустрічі, що викликало резонанс в Іспанії та України.

Новини
"Я патріот України, і це не злочин": Зозуля потужно виступив у Іспанії

"Браття українці! Хочу висловити вам величезну подяку! Ви не уявляєте, як мені було тепло від вашої підтримки. Після останнього матчу, в якому ми грали проти Райо Вальєкано, я отримав стільки шаленої підтримки! Друзі, я пишаюся, що народився на українській землі. Я гордий бути українцем! Я дбав, і буду піклуватися про те, щоб весь світ знав, що ми – сильні та незалежні. Що наші люди завжди готові встати на захист держави та побратимів!" – написав Зозуля на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екснападника збірної України Романа Зозулі.

У МЗС України відреагували на скандал довкола українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

Сам Зозуля виступив з різкою відповіддю на адресу фанатів-мадридців.

Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши "Донбас".

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Теги
Альбасете Райо Вальєкано
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
5
9
Смішно
25
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Ну да, ну да. Возможно, Зозуля не в курсе, так я ему объясню, что значат те самые "14/88", на фоне которых он позирует на фотографии. Есть несколько вариантов трактовки (все они связаны с национал-социализмом и запрещены в ФРГ - даже номера автомобильные с такой последовательностью цифр немцы не выдают), самая популярная среди нациков - "Auf Deutschland! / Heil H*tler!", что в переводе на русский звучит: "За Германию! / Слава Г*тлеру! (Да здравствует Г*тлер!)". Зозуля уверен, что он именно УКРАИНСКИЙ патриот? :)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Райо Вальекано вроде в пригороде Мадрида базируется. Им то зачем это чудик и все что с ним связано? Они, как кастильцы, должны галисийцев, андалусцев и особенно басков с каталонцами парафинить. )))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Такие нацисты, как зозуля, будут позорить одним только своим видом украинский народ. По факту, йододефицитные галичане являются ущербным субэтносом.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Voavnovich Vovan
Voavnovich Vovan
Штуцер Лёва, Это ты ущербный
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги