"Браття українці, пишаюся!" Зозуля зробив потужну заяву через скандал в Іспанії

Український футболіст Роман Зозуля подякував співвітчизникам за підтримку після скандалу зі звинуваченнями в нацизмі з боку іспанських фанатів.

Ультрас "Райо Вальєкано" вигукували образливі кричалки на адресу нашого гравця під час гри з "Альбасете", кольори якого захищає Роман. Інцидент привів до зупинки зустрічі, що викликало резонанс в Іспанії та України.

"Браття українці! Хочу висловити вам величезну подяку! Ви не уявляєте, як мені було тепло від вашої підтримки. Після останнього матчу, в якому ми грали проти Райо Вальєкано, я отримав стільки шаленої підтримки! Друзі, я пишаюся, що народився на українській землі. Я гордий бути українцем! Я дбав, і буду піклуватися про те, щоб весь світ знав, що ми – сильні та незалежні. Що наші люди завжди готові встати на захист держави та побратимів!" – написав Зозуля на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екснападника збірної України Романа Зозулі.

У МЗС України відреагували на скандал довкола українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

Сам Зозуля виступив з різкою відповіддю на адресу фанатів-мадридців.

Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши "Донбас".

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