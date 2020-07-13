Брата футболіста "Тоттенхема" застрелили у Франції

Молодшого брата захисника "Тоттенхема" Сержа Ор'є застрелили біля одного з нічних клубів Тулузи.

Як повідомляє видання BBC, Крістофер Ор'є помер у лікарні після того, як бригада швидкої допомоги знайшла його з вогнепальним пораненням живота в одному з промислових районів на околиці французького міста. Підозрювана у його вбивстві особа зникла з місця злочину.

Крістофер Ор'є був застрелений біля нічного клубу Twitter FranceNews24

26-річний Крістофер, як і його брат Серж, народився в Кот-д`Івуарі та грав у футбол у Франції. Він захищав кольори команди "Родео Тулуза", яка виступає в п'ятому за силою дивізіоні країни.

"Тоттенхем" висловив найглибші співчуття Сержу Ор'є та його родині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 36-річний футболіст збірної Сінгапуру Хафіз Рахім розбився на смерть на мотоциклі.