Брат легендарного Уейна Руні забив гол ударом зі своєї половини поля. Відео

Михайло Морозов Футбол 14:37, 10.11.2020 Оновлено: 14:54, 10.11.2020

Рідний брат легендарного англійського футболіста Уейна Руні Джон допоміг своїй команді вийти в наступний раунд Кубка країни, забивши неймовірний гол.

Півзахисник "Стокпорт Каунті" відкрив рахунок у виїзному поєдинку 1/128 фіналу турніру проти "Рочдейла" вже на сьомій хвилині. Футболіст відібрав м'яч на своїй половині, просунувся ближче до центру поля, а потім побачив, що голкіпер суперників вийшов з воріт занадто далеко, та запустив м'яч йому за комірець.

Після перемоги з рахунком 2:1 "Стокпорт" у наступному раунді зіграє проти команди "Йовіл Таун", яка так само, як і клуб Джона Руні, виступає в п'ятому за силою дивізіоні Англії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Лізі Європи вихованець "Барселони" побив рекорд турніру, забивши зі своєї половини поля.

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