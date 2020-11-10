Брат легендарного Уейна Руні забив гол ударом зі своєї половини поля. Відео

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
3,3 т.
Джон Руні

Рідний брат легендарного англійського футболіста Уейна Руні Джон допоміг своїй команді вийти в наступний раунд Кубка країни, забивши неймовірний гол.

Півзахисник "Стокпорт Каунті" відкрив рахунок у виїзному поєдинку 1/128 фіналу турніру проти "Рочдейла" вже на сьомій хвилині. Футболіст відібрав м'яч на своїй половині, просунувся ближче до центру поля, а потім побачив, що голкіпер суперників вийшов з воріт занадто далеко, та запустив м'яч йому за комірець.

Після перемоги з рахунком 2:1 "Стокпорт" у наступному раунді зіграє проти команди "Йовіл Таун", яка так само, як і клуб Джона Руні, виступає в п'ятому за силою дивізіоні Англії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Лізі Європи вихованець "Барселони" побив рекорд турніру, забивши зі своєї половини поля.

АнгліяУейн Руні