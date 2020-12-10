"Зоря" поразкою завершила сезон у Лізі Європи

Луганський футбольний клуб "Зоря" в 6-му турі Ліги Європи програв у гостях португальській "Бразi". Зустріч останнього туру групового етапу, яка вже не мала турнірного значення, завершилася з рахунком 2:0.

Поєдинок розпочався з масованих атак господарів.

"Брага" активно вступала в пресинг, водночас високо піднімаючись у захисній лінії. "Зоря" виявилася повністю притиснута до воріт, лише зрідка на кілька хвилин отримуючи контроль над м'ячем.

Португальці раз у раз із дальньої дистанції обстрілювали ворота Микити Шевченка, але без особливої гостроти. На 36-й хвилині Абель Руїз скористався помилкою луганців у центрі поля та вийшов сам на сам, але не зумів переграти воротаря.

Одразу після цього українці змогли організувати перший по-справжньому небезпечний момент у грі. Кабаєв із-під захисника пробив у дальній лівий кут, але круглий пройшов за метр від штанги.

Розв'язка настала в дебюті другого тайму. На 61-й хвилині Галено накрутив Фаворова, пробив повз Шевченка, а Абу-Ханна, намагаючись вибити, заніс м'яч у ворота.

Засмучені футболісти "Зорі" втратили концентрацію й через 5 хвилин пропустили другий гол.

"Брага" Португалія – "Зоря" Україна 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 61, автогол Абу-Ханна, 2:0 – 68 Рікарду Орта.

Брага – Тіагу Са, Раул Сілва, Тормена, Зе Карлуш (Бруно Віана, 74), Карму, Франсержіо, Новайш (Ель-Мусраті, 77), Андре Орта (Медейруш, 68), Галено, Шеттіне (Паулінью, 68), Абель Руїс (Рікарду Орта, 67).

Зоря – Шевченко, Іванисеня, Абу-Ханна, Фаворов (Хомченовський, 87), Кочергін (Піддубний, 87), Циганик, Юрченко, Назарин, Кабан (Луньов, 77), Гладкий (Перович, 77), Громов (Гринь, 77) .

Нагадаємо, що тиждень тому луганці сенсаційно обіграли англійський "Лестер" (1:0). Зустріч із "Брагою" у 2-му турі ЛЄ завершилася з рахунком 1:2 на користь португальців.