"Зоря" поразкою завершила сезон у Лізі Європи

Луганський футбольний клуб "Зоря" в 6-му турі Ліги Європи програв у гостях португальській "Бразi". Зустріч останнього туру групового етапу, яка вже не мала турнірного значення, завершилася з рахунком 2:0.

Поєдинок розпочався з масованих атак господарів.

"Брага" активно вступала в пресинг, водночас високо піднімаючись у захисній лінії. "Зоря" виявилася повністю притиснута до воріт, лише зрідка на кілька хвилин отримуючи контроль над м'ячем.

Португальці раз у раз із дальньої дистанції обстрілювали ворота Микити Шевченка, але без особливої гостроти. На 36-й хвилині Абель Руїз скористався помилкою луганців у центрі поля та вийшов сам на сам, але не зумів переграти воротаря.

Одразу після цього українці змогли організувати перший по-справжньому небезпечний момент у грі. Кабаєв із-під захисника пробив у дальній лівий кут, але круглий пройшов за метр від штанги.

Розв'язка настала в дебюті другого тайму. На 61-й хвилині Галено накрутив Фаворова, пробив повз Шевченка, а Абу-Ханна, намагаючись вибити, заніс м'яч у ворота.

Засмучені футболісти "Зорі" втратили концентрацію й через 5 хвилин пропустили другий гол.

Нагадаємо, що тиждень тому луганці сенсаційно обіграли англійський "Лестер" (1:0). Зустріч із "Брагою" у 2-му турі ЛЄ завершилася з рахунком 1:2 на користь португальців.