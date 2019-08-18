"Боже покарав": в Росії згадали матч з Україною в 1999 році

Колишній пресаташе збірної Росії по футболу Олександр Львів згадав про матч зі збірною України (1:1) у кваліфікації до чемпіонату Європи-2000.

"Напередодні в Тарасівці все вирушили на молебень. Крім Філімонова. А при рахунку 1:0 я почав спускатися вниз з VIP-ложі. Як завжди, за три хвилини до закінчення матчу. Павло Бородін показав два пальці: "Ми всі". Роблю ще крок і бачу, як Філімонов пропускає. Я мало не впав", - цитує Львова СЕ.

Колишній співробітник національної команди РФ спростував розповіді про те, що в роздягальні Бесчастних кричав на Філімонова.

"Так там ніхто слова не вимовив. Взагалі. Ні крику, ні істерик. Мертва тиша. Жахливо, жахливо. За щось нас боже покарав", - підсумував Львів.

Нагадаємо, що цей матч був останнім для України у відборі до Євро-2000. Команду Йожефа Сабо влаштовував будь-який результат, окрім поразки. На 75-й хвилині Валерій Карпін відкрив рахунок ударом зі штрафного, що виводило росіян на чемпіонат Європи з першого місця.

За 2 хвилини до кінця зустрічі Шевченко замість очікуваного навісу пробив по воротах Філімонова. Олександр вийшов з рамки і спробував зловити м'яч, але впав і впустив його прямо за лінію.

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