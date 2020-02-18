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19 лютого • оновлено в 01:47
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"Боруссія" - ПСЖ: відеоогляд матчу плей-офф Ліги чемпіонів

1.4т
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Німецька "Боруссія" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обіграла вдома французький ПСЖ. Зустріч в Дортмунді на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" завершився з рахунком 2:1.

У першому таймі гості домінували на полі, встановивши впевнений контроль над м'ячем, але голів глядачі не побачили. Все перевернулося після перерви, коли команди провели неймовірні 9 хвилин.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відеоогляд цього поєдинку.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Німеччина Дортмунд
Теги
Боруссія Дортмунд ПСЖ
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