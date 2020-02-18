"Боруссія" - ПСЖ: відеоогляд матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Німецька "Боруссія" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обіграла вдома французький ПСЖ. Зустріч в Дортмунді на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" завершився з рахунком 2:1.

У першому таймі гості домінували на полі, встановивши впевнений контроль над м'ячем, але голів глядачі не побачили. Все перевернулося після перерви, коли команди провели неймовірні 9 хвилин.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на відеоогляд цього поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 20 лютого, свій шлях у єврокубках починає і український "Шахтар". Донецький клуб у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи в Харкові прийме португальську "Бенфіку". Вже стало відомо, які телеканали покажуть цю зустріч.

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