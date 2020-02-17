Де дивитися онлайн Боруссія – ПСЖ: на якому каналі матч Ліги чемпіонів

Німецька "Боруссія" і французький "Парі Сен-Жермен" зустрінуться один з одним в Дортмунді в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

КОЛИ ТА У ЯКІЙ ГОДИНІ БОРУССІЯ – ПСЖ

Поєдинок першого раунду плей-офф турніру, зміни в форматі якого готує УЄФА, відбудеться у вівторок, 18 лютого, на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

"Боруссія" Дортмунд

ДЕ ДИВИТИСЯ БОРУССІЯ– ПСЖ

Побачити інтригуюче протистояння в Україні можна буде на телеканалі "Футбол 2".

У Росії шанувальники футболу зможуть стежити за грою завдяки мовнику "Матч! Футбол 1".

Ефір з Дортмунда на Білорусь організовує "Білорусь 5. Інтернет".

У Казахстані глядачам показ матчу буде запропонований на каналі "Казахстан"/"Qazaqstan".

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський "Манчестер Сіті" виключено з Ліги чемпіонів на сезони 2020/2021 та 2021/2022.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!