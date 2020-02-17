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17 лютого • оновлено в 22:21
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Де дивитися онлайн Боруссія – ПСЖ: на якому каналі матч Ліги чемпіонів

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Німецька "Боруссія" і французький "Парі Сен-Жермен" зустрінуться один з одним в Дортмунді в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

КОЛИ ТА У ЯКІЙ ГОДИНІ БОРУССІЯ – ПСЖ

Поєдинок першого раунду плей-офф турніру, зміни в форматі якого готує УЄФА, відбудеться у вівторок, 18 лютого, на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

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"Боруссія" Дортмунд

"Боруссія" Дортмунд

ДЕ ДИВИТИСЯ БОРУССІЯ– ПСЖ

  • Побачити інтригуюче протистояння в Україні можна буде на телеканалі "Футбол 2".

  • У Росії шанувальники футболу зможуть стежити за грою завдяки мовнику "Матч! Футбол 1".

  • Ефір з Дортмунда на Білорусь організовує "Білорусь 5. Інтернет".

  • У Казахстані глядачам показ матчу буде запропонований на каналі "Казахстан"/"Qazaqstan".

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський "Манчестер Сіті" виключено з Ліги чемпіонів на сезони 2020/2021 та 2021/2022.

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Німеччина Дортмунд
Теги
ПСЖ Боруссія Дортмунд
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Ставка матча
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Марко Чеккинато
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Доминик Тим
VS
Фелипе Мелигени
Победа Доминика Тима с форой в -7,5 гейма
2.10 Сделать ставку
Хауме Муньяр
VS
Сальваторе Карусо
Победа Сальваторе Карусо с форой в +3,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Джанлука Магер
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда со счетом 2:0
1.80 Сделать ставку
Жоао Домингеш
VS
Педро Соуза
Победа Педро Соузы с форой в +2,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Аттила Балаш
VS
Пабло Куэвас
Победа Пабло Куэваса с форой в -4,0 гейма
1.84 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Уго Умбер
Победа Кайла Эдмунда с форой в +0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Андреас Сеппи
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -4,0 гейма
1.97 Сделать ставку
Хенри Лааксонен
VS
Стив Джонсон
Победа Стива Джонсона с форой в -3,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Ник Кирьос
VS
Томми Пол
Победа Ника Кирьоса с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку