Де дивитися онлайн Боруссія – ПСЖ: на якому каналі матч Ліги чемпіонів

Німецька "Боруссія" і французький "Парі Сен-Жермен" зустрінуться один з одним в Дортмунді в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
КОЛИ ТА У ЯКІЙ ГОДИНІ БОРУССІЯ – ПСЖ
Поєдинок першого раунду плей-офф турніру, зміни в форматі якого готує УЄФА, відбудеться у вівторок, 18 лютого, на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк". Початок гри – о 22:00 за київським часом.
"Боруссія" Дортмунд
ДЕ ДИВИТИСЯ БОРУССІЯ– ПСЖ
Побачити інтригуюче протистояння в Україні можна буде на телеканалі "Футбол 2".
У Росії шанувальники футболу зможуть стежити за грою завдяки мовнику "Матч! Футбол 1".
Ефір з Дортмунда на Білорусь організовує "Білорусь 5. Інтернет".
У Казахстані глядачам показ матчу буде запропонований на каналі "Казахстан"/"Qazaqstan".
Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський "Манчестер Сіті" виключено з Ліги чемпіонів на сезони 2020/2021 та 2021/2022.
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