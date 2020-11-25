"Боруссія М" – "Шахтар": онлайн відео голів

Максим Іншаков Футбол 20:23, 25.11.2020 Оновлено: 21:19, 25.11.2020

Донецький "Шахтар" у ці хвилини грає гостьовий поєдинок 4-го туру Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Менхенгладбах.

Зустріч проходить на стадіоні "Боруссія-Парк".

Рахунок відкрили вже на 17-й хвилині. Кривцов у своєму штрафному майданчику невдало зіграв у підкаті проти Тюрама, зачепивши ногу француза. Штіндль упевнено реалізував пенальті.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам онлайн відео голів.

"Боруссія М" Німеччина – "Шахтар" Україна 3:0 (другий тайм)

Гол: 1:0 – 17, пенальті Штіндль.

2:0 – 34 Ельведі,

3:0 – 45 Емболо.

Боруссія М – Зоммер, Лайнер, Гинтер, Ельведі, Вендт Штіндль, Нойхаус, Лазаро, Крамер, Емболо, Тюрам.

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Кривцов, Бондар, Додо, Степаненко, Алан Патрік, Соломон, Марлос, Тете, Мораес.

Попередження: Степаненко (45).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го туру між цими командами завершилася з рахунком 6:0 на користь "Боруссії".

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