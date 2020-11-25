"Боруссія М" – "Шахтар": онлайн відео голів
Донецький "Шахтар" у ці хвилини грає гостьовий поєдинок 4-го туру Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Менхенгладбах.
Зустріч проходить на стадіоні "Боруссія-Парк".
Рахунок відкрили вже на 17-й хвилині. Кривцов у своєму штрафному майданчику невдало зіграв у підкаті проти Тюрама, зачепивши ногу француза. Штіндль упевнено реалізував пенальті.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам онлайн відео голів.
"Боруссія М" Німеччина – "Шахтар" Україна 3:0 (другий тайм)
Гол: 1:0 – 17, пенальті Штіндль.
2:0 – 34 Ельведі,
3:0 – 45 Емболо.
Боруссія М – Зоммер, Лайнер, Гинтер, Ельведі, Вендт Штіндль, Нойхаус, Лазаро, Крамер, Емболо, Тюрам.
Шахтар – Пятов, Матвієнко, Кривцов, Бондар, Додо, Степаненко, Алан Патрік, Соломон, Марлос, Тете, Мораес.
Попередження: Степаненко (45).
Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го туру між цими командами завершилася з рахунком 6:0 на користь "Боруссії".