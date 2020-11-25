"Боруссія М" – "Шахтар": онлайн відео голів

Донецький "Шахтар" в ці хвилини грає гостьовий поєдинок 4-го туру Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Менхенгладбах.

Зустріч проходить на стадіоні "Боруссія-Парк".

Рахунок був відкритий вже на 17-й хвилині. Кривцов в своєму штрафному майданчику невдало зіграв в підкаті проти Тюрама, зачепивши ногу француза. Штіндль впевнено реалізував пенальті.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам онлайн відео голів.

"Боруссія М" Німеччина – "Шахтар" Україна 1:0 (перший тайм)

Гол: 1:0 – 17, пенальті Штіндль.

Боруссія М – Зоммер, Лайнер, Гинтер, Ельведі, Вендт Штіндль, Нойхаус, Лазаро, Крамер, Емболо, Тюрам.

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Кривцов, Бондар, Додо, Степаненко, Алан Патрік, Соломон, Марлос, Тете, Мораес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го туру між цими командами завершилася з рахунком 6:0 на користь "Боруссії".