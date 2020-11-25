"Боруссія" М – "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у четвертому турі групового турніру Ліги чемпіонів зіграє в Менхенгладбасі з місцевою "Боруссією".

Зустріч відбудеться на стадіоні "Боруссія Парк" у середу, 25 листопада. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" М – "Шахтар". Початок зустрічі – о 19:55 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ "БОРУССІЯ" М – "ШАХТАР"

Побачити протистояння можна буде на телеканалі "Футбол 2", де глядачам запропонують традиційну аналітичну студію.

Крім того, прямий ефір із Німеччини організовують російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", а також білоруський "Білорусь 5. Інтернет".

ПРОГНОЗ НА "БОРУССІЯ" М – "ШАХТАР"

Явним фаворитом гри аналітики вважають німецьку команду, ставки на перемогу якої приймаються з коефіцієнтом 1,50.

Нічия оцінюється котуванням 4,50. А показники на успіх "гірників" досягають рівня 6,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати поєдинок буде бригада арбітрів із Туреччини, яку очолює досвідчений Джюнейт Чакир.

Допомагати йому будуть співвітчизники Тарік Енгюн і Бахаттин Дуран. Роль четвертого рефері виконає Халіл Мелер.

Також на грі буде задіяно систему відеодопомоги арбітрам (VAR), за роботою якої стежитиме Абдулкадір Бітіген.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Марко Розе, головний тренер "Боруссії":

– Перший матч нам не допоможе. Ми залишили ті 6:0 у минулому. Такі матчі можуть іноді трапитися з ким завгодно. "Шахтар" вийде з іншим настроєм і гратиме на перемогу. У них багато сильних сторін. Усе, про що ми говорили перед першою грою, як і раніше в силі. Ми в гарній формі. Знаємо, що можемо направити події в потрібне нам русло. Зіграно три матчі – не більше і не менше. Матч із "Шахтарем" залишається важливим. Не можна дозволити собі відвертати увагу.

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

– Мені боляче після 0:6 із "Боруссією". Таке не проходить швидко. Але на матч це не вплине. Ми проаналізували те, що сталося, і винесли урок. Ми не пресингували і навіть не намагалися дістатися воріт суперника. Це потрібно виправити. Ми переживаємо непростий період, але треба налаштовуватися на свою найкращу гру. Можливо, проти такого суперника, як "Боруссія", нічия була б непоганим результатом, але ми будемо намагатися перемогти. Якщо гра покаже, що ми можемо перемогти, то нічия мене не потішить.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Боруссія" М: Зоммер – Лайнер, Ельведі, Гінтер, Вендт – Крамер, Нойхаус, Вольф, Штіндль, Тюрам – Емболо.

"Шахтар": Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано – Маркос Антоніо, Степаненко, Алан Патрік – Тете, Жуніор Мораес, Соломон.

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

"Боруссія" та "Шахтар" і далі випереджають фаворитів групи "Інтер" і "Реал", посідаючи перше та друге місця відповідно.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди проводять другий матч в історії. Перший три тижні тому німці виграли в Києві 0:6.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" не заявив одного з капітанів команди Тайсона на матч із "Боруссією".